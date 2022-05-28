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شروط المشاركة فى مسابقة الأوقاف "الأداء الفائق" بجائزة 20 ألف جنيه

السبت، 28 مايو 2022 05:00 ص
شروط المشاركة فى مسابقة الأوقاف "الأداء الفائق" بجائزة 20 ألف جنيه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة الأوقاف، خلال أيام قليلة، تلقى طلبات الأئمة والواعظات والمقرئين والمحفظين، للمشاركة فى مسابقة "الأداء الفائق"، والتى أطلقتها وزارة الأوقاف بعد الإقبال على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفي للطفل، وتشجيعًا للقائمين على العمل. 
 
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية ضوابط وآلية المشاركة فى مسابقة الأداء الفائق: 
 
1- جوائز المسابقة شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي.
2- يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به.
3- يتضمن الملف عدد المشاركين ومدى تميزهم، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات.
4- تقديم تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها.
5- تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها.
6- تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها.
7- أعداد وأسماء وصفات المنتظمين في المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك، ومقترحاته للتطوير.
8- تقديم الملف في الفترة من 15 إلى يوم 25 من كل شهر ميلادي.
9- المسابقة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ، للجوائز الشهرية.
10- يقدم الملف المجمع في 15 – 25 سبتمبر للجوائز الكبرى.
11- سيتم صرف جوائز مالية وشهادات تقدير لجميع الملفات المتميزة.
12- تصل الجوائز المجمعة في نهاية المرحلة إلى 20 ألف جنيه لأفضل الملفات المتقدمة.
13- تتدرج الجوائز وفق الإنجازات التي يتضمنها الملف.
14- يمكن للمتسابق المشاركة شهريًا وكذلك الفوز شهريًا حال تميز ما يقدمه.
 

الاوقاف

البرنامج الصيفى للطفل

المقارئ القرآنية

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