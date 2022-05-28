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سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022 فى مصر أمام الجنيه

السبت، 28 مايو 2022 10:00 ص
سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022 فى مصر أمام الجنيه صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.55 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.53 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

18.53 جنيه للشراء.

 

18.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

18.55 جنيه للشراء.

 

18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

18.56 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

18.55 جنيه للشراء.

 

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

18.57 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.58 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

 


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