رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 16994 طنا من القمح

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23895 طنا تشمل: 50 طن أسمنت و 15030 طن يوريا و 715 طن رمل زجاجى و 3100 طن مولاس 5000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48815 طن تشمل : 3678 طن ابلاكاش و 8880 طن خردة و 33753 طن ذرة و 1348 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 997 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 679 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16994 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 313450 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2612 شاحنة.