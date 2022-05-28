اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 16994 طنا من القمح

السبت، 28 مايو 2022 04:38 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 16994 طنا من القمح صورة ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة  .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23895 طنا تشمل: 50 طن أسمنت و 15030 طن يوريا و 715 طن رمل زجاجى و 3100 طن مولاس 5000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48815 طن تشمل : 3678 طن ابلاكاش و 8880 طن خردة و 33753 طن ذرة و 1348 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 997 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 679 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة  فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16994 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 313450 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2612 شاحنة.


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