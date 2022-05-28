رئيس مدينة المحلة: تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على الأرض الزراعية ليلاً

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله " أنه فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية فى المهد.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 5 قيراط و11سهم بالوحدات المحلية لقرى سامول وبشبيش وميت الليت، حيث تضمنت التعديات إزالة شدات خشبية لسملات و قواعد خرسانية وسور بالبلوك.

وأضاف الجروانى على استمرار جهود رئاسة مركز ومدينة المحلة فى التصدى لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعية و عدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على الرقعه الزراعية ".

أشرف علي أعمال إزالة التعديات المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة.