اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 01:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المحلة: تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على الأرض الزراعية ليلاً

السبت، 28 مايو 2022 12:23 ص
رئيس مدينة المحلة: تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على الأرض الزراعية ليلاً حملات إزالة
الغربيـة -عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله " أنه فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية فى المهد.
 
وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 5 قيراط و11سهم بالوحدات المحلية لقرى سامول وبشبيش وميت الليت، حيث تضمنت التعديات إزالة شدات خشبية لسملات و قواعد خرسانية وسور بالبلوك.
 
وأضاف الجروانى على استمرار جهود رئاسة مركز ومدينة المحلة فى التصدى لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعية و عدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على الرقعه الزراعية ".
 
أشرف علي أعمال إزالة التعديات المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة.
 
 
 
جانب من التعديات (2)
جانب من التعديات (2)

جانب من التعديات (1)
جانب من التعديات 

 


اخبار عاجلة

مدينة المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

حملات إزالة

الرقعة الزراعية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة