اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يأمل إقرار الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو

السبت، 28 مايو 2022 08:00 ص
جونسون يأمل إقرار الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال مع نظيره المجرى فيكتور أوربان عن أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اتصاله بأوربان،، أن "رئيس الوزراء أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن جونسون "اعترف بالظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول في ما يخص توريدات الطاقة، لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على المضي قدما بإقرار حزمته السادسة من العقوبات نظرا للأولوية المطلقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن".

وأشار البيان إلى أن "الزعيمين اتفقا على أهمية ضمان أمن الطاقة والاستقرار الداخلي في أوروبا، فيما لن تؤدي المواجهة المستمرة في أوكرانيا إلى أي شيء سوى المزيد من المعاناة".

جدير بالذكر أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تعتزم بروكسل فرضها على موسكو على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تشمل حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا، تعثرت بسبب موقف بعض الدول، وخاصة هنغاريا، التي تقول إنها لا تستطيع أن تتخلى عن استيراد المحروقات من روسيا.


بوريس جونسون

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

عقوبات

موسكو


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة