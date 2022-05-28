جارديان: 16 ألف حفل بشوارع إنجلترا احتفالا باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن أكثر من 16 ألف من حفلات الشوارع من المتوقع إقامتها خلال الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.

وتلقت المجالس البلدية فى مختلف أنحاء إنجلترا عددا هائلا من الطلبات من المقيمين للاحتفال بالذكرى السبعين التاريخية لتولى الملكة إليزابيث العرش، وفقا لرابطة الحكم المحلى.

وأشار استطلاع مبكر لنحو 12 من المجالس من قبل الرابطة إلى أنهم وافقوا على أكثر من ألف من حفلات الشوارع. وتلقى مجلس مقاطعة هيرتفوردشاير عددا قياسيا من الطلبات بلغ 475.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، تنازلت العديد من المجالس عبر إنجلترا عن الرسوم الإدارية لإغلاق الطرق، والتى كانت 9500 خلال الاحتفال باليوبيل الماسى للملكة فى 2012، وفقا لرابطة الحكم المحلى.

ومن المقرر أن تقام العروض فى مختلف أنحاء إنجلترا. وتشارك المدارس والشركات والمجتمعات المحلية فى الاحتفالات أيضا.

وقال كارل لاندروم، رئيس مدرسة سان جيراراد الكاثوليكية الابتدائية فى ويدنس بشيشاير، إن أمامهم أسبوع من الاحتفالات البلاتينية، ولديهم أنشطة متنوعة ودروس تركز على تاريخ الملكة وحياتها، كل شىئ من دروس الفن وحتى دروس التاريخ.

وقال رئيس رابطة الحكم المحلى جيمس جاميسون غن المجالس تزيل كل العراقيل لمساعدة المجتمعات على الاحتفال بهذا اليوم التاريخى للبلاد. وبعد عامين عصيبين فى ذروة وباء كورونا، يأملون السماح للناس هذه المرة بالخروج للاحتفال مع أحبائهم وجيرانهم.

وتشهد المملكة المتحدة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها الحكم الملكة، وستقام الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وحول العالم.

تبلغ الملكة إليزابيث من العمر 96 عامًا وبذلك تعد أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني لكونها صاحبة أطول فترة لحكم بريطانيا، وستكون إجازة لمدة أربعة أيام تبدأ يوم الخميس الثانى يونيو وتنتهى السادس من يونيو.