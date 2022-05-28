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تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة بدءا من أول يوليو المقبل

السبت، 28 مايو 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة بدءا من أول يوليو المقبل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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ينشر اليوم السابع لقرائه الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها بدأ من أول يوليو المقبل والتى تم الإعلان عنها وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2020، والتى من المقرر أن تنتهي فى يوليو 2025.
 
وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 التى سيتم تطبيقها في يوليو المقبل:
 
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58  قرشا).
 
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشا).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشا).
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشا).
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشا).
 
6- الشريحة السادسة من صفر  إلى ألف كليو وات (136 قرشا).
 
7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

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