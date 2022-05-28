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تصعيد عرضين مسرحيين بفرع ثقافة بورسعيد للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم

السبت، 28 مايو 2022 04:17 م
تصعيد عرضين مسرحيين بفرع ثقافة بورسعيد للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم شارع ١٩
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم السبت، تصعيد عرضين مسرحيين تابعين لفرع ثقافة بورسعيد، للمشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم بدورته الـ 45.

ووجه وكيل وزارة الثقافة التهنئة إلى دكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، ودكتور جيهان الملكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد بمناسبة تصعيد عرضين مسرحيين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتصعيد للمهرجانات القومية.

يشار إلى أنه صعد من فرع ثقافة بورسعيد عرضين مسرحيين للمشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم بدورته الـ 45، وهما: "شارع 19" التابع لفرقة قصر ثقافة بورسعيد ومن تأليف محمود جمال وإخراج أحمد يسري، وعرض "القزم" التابع لفرقة بورسعيد القومية ومن تأليف وإخراج محمد حمزة.

 

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القزم

 

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شارع ١٩

 

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عرض المحبره

 


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