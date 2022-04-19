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ليلة رمضانية على نغمات السمسمية في قصر ثقافة بورسعيد.. لايف وصور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:30 ص
ليلة رمضانية على نغمات السمسمية في قصر ثقافة بورسعيد.. لايف وصور جانب من العروض
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، أمس الاثنين، من إحدى ليالي رمضان الثقافية والفنية من داخل قصر ثقافة بورسعيد. 
 
يقدم قصر ثقافة بورسعيد، ليالي رمضان الثقافية والفنية، وذلك تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ودكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم. 
 
وقدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية تدريب وتصميم  الكابتن محمد صالح ومديرها محمود بيومى، عدد من الفقرات الفنية على نغمات السمسمية، وذلك استمراراً لفعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بورسعيد  تحت ادارة الدكتورة جيهان الملكى . 
 
وتضمنت الليلة الرمضانية أمسية شعرية  مع شعراء الباسلة:  أسامة عبد العزيز، يسرى الصلاحي، فاتن متولى، وأيضاَ عرض فرقة الأطفال للفنون الشعبية من تصميم وتدريب الكابتن محمد عشرى  
 
 
 
احدي عروض السمسمية
احدي عروض السمسمية

عرض سمسمية
عرض سمسمية

ليالي رمضان بقصر الثقافة
ليالي رمضان بقصر الثقافة

ليالي رمضان
ليالي رمضان

 

 


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