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تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 28 مايو 2022 03:36 م
تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

 

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين  حاويات  وخروج سفينتين حاويات  ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات  .

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 

 


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