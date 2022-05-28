تسجيل دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .