اليوم السابع
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تداول 60187 طن بضائع عامة ومتنوعة و522 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 28 مايو 2022 12:16 م
تداول 60187 طن بضائع عامة ومتنوعة و522 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 60187 طن بضائع عامة متنوعة و552 شاحنة و55 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، حيث وصل إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 21 سفينة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه بلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 55103 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 228 شاحنة، 30 سيارة، كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 5084 طن بضائع عامة ومتنوعة، 224 شاحنة، 25 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 1721 طن بضائع عامة ومتنوعة و23 ملاكى، 27 شاحنة فارغة، والسفينة الحرية بإجمالى 47 شاحنة بحمولة 1028 طن بضائع عامة ومتنوعة 11 شاحنة فارغة.

وشهد الميناء مغادرة السفينة   INCE KARADENIZبحمولة 49000 طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 83 شاحنة بحمولة 2411 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 شاحنة فارغة، والسفينة أمل بإجمالي 110 شاحنات بحمولة 2858 طن بضائع عامة ومتنوعة و30 سيارة ملاكي

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء، بإجمالي 5 شاحنات بحمولة 35 طن بضائع عامة و40  شاحنة فارغة، 2 ملاكي 

ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 834 طن بضائع عامةكما استقبل ميناء السويس السفينة ندا قادمة من بور سودان بحمولة 2300 طن قطن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1084 راكبا بموانئها.

 

 


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