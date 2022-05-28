بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنوان "الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم بيت الشعر بمحافظة الأقصر، فعاليات أمسية نقدية بعنوان "الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن"، حاضر فيها الدكتور مؤمن محجوب أستاذ الأدب المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة سوهاج، وعضو جمعية الأدب المقارن المصرية، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وتأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة بيت الشعر التي تعنى بالدرس النقدي، وقضايا الشعر الراهنة، وعلاقة الشعر بالحياة والآخر.

وجاءت المحاضرة في ثلاثة محاور رئيسة وهي: مفهوم الشعر وأهم أنواعه قديمًا وحديثًا، بداية من القصيدة العمودية وانفتاحًا على كافة الأشكال الشعرية مثل الشعر وشعر التفعيلة وقصيدة النثر وإشكالاتها والاختلاف والاتفاق حولها، ومقارنة هذه الأشكال بنظيرتها في الأدب الأوربي مثل الشعر الغنائي والشعر الملحمي، والشعر المسرحي.

وفي المحور الثاني تناول الدكتور مؤمن محجوب مفهوم الأدب المقارن والذي يعني بشكل عام دراسة الأدب خارج لغته، بهدف نهضة الأدب القومي، والتخفيف من حدة التعصب للغة والأدب القومي، ودراسة الأدب المقارن تكوّن في الدراس دربة خاصة تعينه على تمييز كل ما هو قوي وأصيل وما هو أجنبي ودخيل من تيارات الفكر والثقافة، بالإضافة إلى زيادة التفاهم والتقارب بين الشعوب بمعرفة عاداتها وطرائق تفكيرها، وآمالها الوطنية وآلامها القومية، وتبادل المنفعة بالأخذ والعطاء والتأثر والتأثير.

وفي المحور الثالث والأخير تحدث الدكتور محجوب عن ترجمة رباعيات الخيام إلى الإنجليزية والعربية، وفي فقرة المداخلات دارت الأسئلة حول قصيدة الشعر قصيدة النثر ولماذا لم يؤثر الشعر العربي في الثقافة الغربية تأثيرًا واسعًا وغيرها من المداخلات الثرية التي أثرت الحوار، ثم استمع الجمهور إلى فقرة فنية قدمها الفنان عبدالله جوهر.



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنون الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن (6)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنون الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن (5)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنون الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن (4)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنون الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن (3)



بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية بعنون الشعر وتطبيقاته في الأدب المقارن (2)