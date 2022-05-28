بدء امتحان العربى لطلاب الدبلومات الفنية..وتفتيش الطلاب لمنع دخول الهواتف

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل طلاب الدبلومات الفنية أداء امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى من زمن الامتحان والتربية الدينية فى فترة الامتحان الثانية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الطلاب بمنع حيازة المحمول حيث قامت اللجان بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع حيازة المحمول، كما وجهت الوزارة بتحقيق التباعد بين الطلاب بحد أقصى 16 طالبا فى اللجنة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفني السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وكانت الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انطلقت السبت 21 مايو الجارى.