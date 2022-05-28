انطلاق قوافل بيطرية تنموية علاجية وإرشادية لصغار المربين بقرى حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ،عن انطلاق القوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لصغار المربين فى عدد من قرى المحافظة خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر مايو الجارى، والتى ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى، ومديرية الطب البيطرى بقنا، وذلك في إطار برنامج" الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدى صغار الفلاحين بقرى محافظات جمهورية مصر العربية ضمن مبادرة حياة كريمة .

وقال محافظ قنا، إن القافلة سوف تقدم العديد من الخدمات البيطرية التي تشمل " الكشف عن الامراض التناسلية وعلاج المشاكل التناسلية بأحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، الفحص بالموجات فوق الصوتية، إجراء الجراحة، تشخيص وعلاج الامراض الباطنية، تشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ، تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة والنقص الغذائي، مناظرة وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل ، تنظيم ندوة ارشادية لصغار المربيين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج ، تنظيم دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين من مختلف مراكز المحافظة ، تنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين" .

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أنه من المقرر تنظيم 4 قوافل بيطرية خلال فعاليات الحملة، الأولى تم تنظيمها اليوم بقرية أبومناع بمركز دشنا، ومن المقرر تنظيم القافلة الثانية غدا الأحد الموافق 29 من شهر مايو الجارى بقرية المراشدة بمركز الوقف، وسيتم تنظيم القافلة الثالثة يوم الإثنين الموافق 30 مايو بقرية العركى بمركز فرشوط، وتختتم الحملة فعاليتها يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر نفسه بتنظيم القافلة الرابعة بقرية حجازة مركز قوص.

وأضاف " يوسف " أن انشطة القوافل البيطرية تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.



جانب من القوافل (3)



جانب من القوافل (1)