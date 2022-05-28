انتهاء 70% من إنشاءات محطة معالجة الصرف الصحى ضمن "حياة كريمة" بأبو مناع بدشنا

قنا صابر سعيد

تابع حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب فى قنا، أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع التوسع الثانى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبو مناع غرب، الذى يجرى إنشاؤها حاليًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير المساعد، وسيد تمساح، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأوضح جيلانى، أن المشروع يقع على مساحة 60 ألف متر، ويتكون من مبنى المدخل والمصافي، ومبنى الإدارة، مبنى المحول، مبنى الورش، مبنى خزان التهوية، مبنى أحواض التجفيف، مبنى تركيز الحمقة، مبنى خزان الترسيب، مبنى أسطوانات الكلور، مبنى خزان الكلور، مبنى نوافخ الهواء، مسجد.

وأشار رئيس القرية، إلى أن الأعمال الميدانية بلغت أكثر من 70%، حيث تتكون من 24 حوض تجفيف و3 أحواض تهوية و3 أحواض ترسيب نهائي، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م3/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن مشروع التوسع الثانى بالمحطة، يخدم قرابة 7 قرى بمركز دشنا هى (أبو دياب شرق، أبو دياب غرب، العطيات، السمطا بحري، السمطا قبلي، العزب، الميات).