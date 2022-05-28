حياة كريمة بالأقصر.. "القومى للمرأة" يدعم سيدات قرية أصفون بندوات يومية

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من داخل إحدى ندوات المجلس القومى للمرأة لدعم السيدات فى قرى حياة كريمة، وذلك استمرارًا لسلسلة لقاءات القومى للمرأة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تنظيم فعاليات ندوة تثقيفية عن الشمول المالى فى مقر جمعية التنمية الريفية المتكاملة بقرية أصفون، قدمتها عبير محمد أبو العلا مدير عام الدراسات والبحوث بالمجلس القومى للمرأة، ومدرب معتمد فى مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع.





وفى نفس السياق، بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فى تنظيم سلسلة لقاءات القادة للاستعداد لبدء مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمى"، وذلك فى إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى - ضمن برنامج الشمول المالي، والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وضمن خطط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويقول جلال محمد مشرف محافظة الأقصر ببرنامج تنمية الأسرة، إنه تم تنظيم أولى تلك اللقاءات فى قاعة المجلس المحلى بقرية النمسا، وثانى اللقاءات فى ديوان عمدة قرية العضايمة ضياء البتيتي، وذلك ضمن التمكين الاقتصادى للسيدات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة الفرع بالأقصر، حيث أقيمت فعاليات لقاء القادة للتمهيد للعمل فى المشروع بحضور قيادات شعبية وتنفيذية من القرية.

ويضيف جلال محمد لـ"اليوم السابع"، أنه يهدف اللقاء إلى تعريف بعض قيادات القرية بالمشروع والتمهيد للقاء الجماهيرى الذى سوف يعقد بالقرية للتعريف اكثر بالمشروع الذى يستهدف 2000 سيدة بالقرية، وذلك بحضور فريق العمل المكون منه، وهناء داوود مشرفة القرية، والميسرات وهم ولاء صلاح وزينب عبدالنبى وسحر بسطاوى وأمانى محمود السيد وهبه عبد الجليل.