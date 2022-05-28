انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ.. وتوفير 22 استراحة للمراقبين بالمنوفية

المحافظات - محمد سليمان - محمد فتحى

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من لجان الدبلومات الفنية، لمتابعة انتظام الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومن بين المدارس التي تفقدها سيدي غازي الثانوية الفندقية، والوحدة المجمعة الابتدائية، تعليم تجاري، التابعين لإدارة سيدي غازي.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة، معربا للطلاب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المشرفة التي نفخر بها، ويظل التعليم الفني بكفر الشيخ له الصدارة.

كما تفقد وكيل الوزارة مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، فجراً، واطمأن على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة على المقار الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية، وتأكد من تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الوقت المحدد.

ويؤدي 32 ألفا و699 طالبا وطالبة اختبارات الدبلومات الفنية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في 136 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب حتى الآن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وجهزت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية 22 استراحة لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 /2022 بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية (استراحة للمعلمين ــ استراحة للمعلمات ) ما عدا إدارة السادات التعليمية فيبلغ عدد الاستراحات بها أربعة استراحات ( 2 للمعلمين ــ 2 للمعلمات).

من جانبها قامت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية بالمرور على معظم الاستراحات التي قامت الإدارات التعليمية لمراجعة التجهيزات من الأثاث والمفروشات واحتياجات المعلمين.



الاستراحات (1)



الاستراحات (2)



جانب من الجولات بلجان الدبلومات الفنية



جانب من تفقد اللجان



جانب من تفقد لجان الدبلومات