تعليم بورسعيد: 5687 طالبا يؤدون اليوم امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5687 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون اليوم السبت 28 مايو 2022 امتحانات ‏إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021 – 2022 فى مادتى اللغة العربية بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية فى أول أيامها.‏

وأوضح وكيل الوزارة، أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام يؤدون الإمتحانات من خلال 28 لجنة رئيسية مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة ‏وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وأجهزة المحافظة المعنية.‏

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية العسكرية للبنين ولجنة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين ‏الفرعية التى يؤدى فيها الامتحانات طلاب مدرسة بورسعيد الميكانيكية الثانوية العسكرية للبنين وكذلك غرفة عمليات امتحانات شهادة الدبلومات ‏الفنية بديوان المديرية.‏

ولفت إلى أن تعليم بورسعيد قد استعد مبكرا لإجراء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بتجهيز اللجان للطلاب بما يناسب الأجواء ‏الامتحانية وكذلك تجهيز 9 استراحات بأرقى وسائل المعيشة لاستقبال ضيوف بورسعيد من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.‏

وأشار الدكتور أكرم، إلى أن أن امتحانات اليوم الأول لشهادة الدبلومات الفنية تنطبق على جميع مدارس التعليم الصناعى والتجارى والفندقى ‏والزراعى بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏