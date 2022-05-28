تعليم بورسعيد: 5687 طالبا يؤدون اليوم امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5687 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون اليوم السبت 28 مايو 2022 امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021 – 2022 فى مادتى اللغة العربية بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية فى أول أيامها.
وأوضح وكيل الوزارة، أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام يؤدون الإمتحانات من خلال 28 لجنة رئيسية مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وأجهزة المحافظة المعنية.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية العسكرية للبنين ولجنة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين الفرعية التى يؤدى فيها الامتحانات طلاب مدرسة بورسعيد الميكانيكية الثانوية العسكرية للبنين وكذلك غرفة عمليات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بديوان المديرية.
ولفت إلى أن تعليم بورسعيد قد استعد مبكرا لإجراء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بتجهيز اللجان للطلاب بما يناسب الأجواء الامتحانية وكذلك تجهيز 9 استراحات بأرقى وسائل المعيشة لاستقبال ضيوف بورسعيد من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.
وأشار الدكتور أكرم، إلى أن أن امتحانات اليوم الأول لشهادة الدبلومات الفنية تنطبق على جميع مدارس التعليم الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.
امتحان الدبلومات الفنية
امتحانات الدبلومات
جانب من للامتحان
متابعة امتحانات الدبلومات
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