الكهرباء: فاتورة أغسطس أول فاتورة بالأسعار الجديدة

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء - شهر أغسطس المقبل - التى تعبر عن استهلاك يوليو ستكون أول فاتورة بالأسعار الجديدة للعام المالى 2022/2023 وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.

وأوضح المصدر، أنه يجب على المواطنين معرفة طرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

وقال المصدر إن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح بأى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على إرسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء و نسخة للشركة القابضة لا يمكن التلاعب فيها ، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.