اليوم السابع
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الطماطم بـ15 جنيها والبطاطس بـ5.. أسعار الخضروات من سوق السبت بقنا.. فيديو

السبت، 28 مايو 2022 10:14 ص
الطماطم بـ15 جنيها والبطاطس بـ5.. أسعار الخضروات من سوق السبت بقنا.. فيديو
قنا ــ صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من سوق السبت بمحافظة قنا، لعرض أسعار الخضروات والفاكهة والتي بدأت من 5 جنيهات لأنواع عديدة من الفاكهة.

وقال إبراهيم على، بائع خضروات، إن أسعار الطماطم بدأت من 10 جنيهات للكيلو إلى 15 جنيها، والخيار بـ5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ5 جنيهات للكيلو، والفلفل الأخضر بـ10 جنيهات، والباذنجان الكيلو بـ5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات للكيلو، والليمون الكيلو بـ10 جنيهات، والبصل 4 كيلو بسعر 10 جنيهات.

وأوضح محمد سلام، أن أسعار الفاكهة جاءت كالتالى التفاح 20 جنيها للكيلو، والعنب 15 جنيها للكيلو، والموز 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 8 جنيهات للكيلو، والبرقوق 15 جنيها للكيلو.

 

الخضراوات
الخضراوات

 

الخضراوات-فى-سوق-السبت
الخضراوات-فى-سوق-السبت

 

الخضراوات-فى-قنا
الخضراوات-فى-قنا

 

خضراوات
خضراوات

 

سوق-السبت-فى-قنا
سوق-السبت-فى-قنا

 

 


أسعار الخضراوات

اسواق قنا

اسعار الطماطم

اخبار محافظة قنا


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