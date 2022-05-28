الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن العام الحالى

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.

وجه القصير الشكر للمصدرين المصريين، مشيدا بالحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية، وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف "القصير"، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.