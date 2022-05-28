اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الإثنين المقبل

السبت، 28 مايو 2022 11:42 ص
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الإثنين المقبل وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى الاثنين إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.
 
ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيول والتقليل من آثارها.
 
فى سياق متصل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

 


تنبؤ الرى

وزارة الرى

امطار

الرى


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