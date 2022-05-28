الرعاية الصحية بالأقصر تجرى فحوصات طبية للعاملين بالمنشآت السياحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ300 من العاملين بالمنشآت السياحية لمكافحة الأمراض المهنية فى أحد الفنادق، حيث قام مركز إصابات العمل والأمراض المهنية التابع لهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ببدء إجراءات الفحص الطبي الدوري للعاملين في فنادق محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه توجه الفريق الطبي المتخصص لأحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إجراء حوالي 300 فحص طبي للعاملين بالفندق، وذلك في إطار الدور الهام لمركز إصابات العمل والأمراض المهنية في متابعة العاملين فى المنشآت السياحية المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية، والتحقق من لياقتهم صحياً للقيام بالأعمال المكلفين بها، وتطبيق الكشف الطبي الدوري عليهم.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه في حالة اكتشاف أي مرض مهني، أو أي أمراض أخري، يتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة مع إحالة المريض لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث اشتمل أعضاء الفريق الطبي القائم بأعمال الفحص والمتابعة، كل من الدكتور أبو النجا الحجاجي استشاري الباطنة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومدير مركز إصابات العمل والأمراض المهنية، والدكتور ماجد بشرى طبيب مشرف بمركز إصابات العمل والأمراض المهنية، والدكتور محمد النوبي المنسق و المشرف علي أعمال مركز إصابات العمل والأمراض المهنية، والممرضة أميرة كامل تمريض بمركز طب أسرة العوامية، وأحمد لبيب إداري بمركز إصابات العمل والأمراض المهنية.

فيما زار وفد من الوكالة اليابانية (جايكا) عددا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر للاطمئنان علي آليات تقديم الخدمة، وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الأخيرة، لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف الاطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك لتقديم الدعم الفني والتقني الملائم على كل المستويات، بما يضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (1)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (2)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (3)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (4)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (5)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (6)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (7)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (8)



الرعاية الصحية تجرى 300 فحص طبى للعاملين بالمنشآت السياحية (9)