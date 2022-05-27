ولادة قيصرية لسيدة تعانى من نزيف بـ300 جنيه ضمن التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة سبق لها إجراء عمليتين قيصريتين سابقتين، وكانت تعاني من النزيف المتكرر طوال فترة الحمل الثالث نتيجة للمشيمة المتقدمة، وكانت المشيمة أيضا مدغمة في جدار الرحم.

ونجح أطباء المستشفى فى إجراء الجراحة للسيدة بنجاح مع الحفاظ على رحم الأم، حيث أجرى العملية كل من الدكتور علاء عبدالحميد استشاري النساء و التوليد بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور متى مكرم حبيب استشاري النساء و التوليد بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أسامة محمد فراج استشاري التخدير، وبمشاركة من فريق التمريض المكون من مصطفى ناصر وبسمة حسين ونصر محمود، حيث تم إجراء العملية بتكلفة 300 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل دفعتها المنتفعة كنسبة مساهمة.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن رجال العناية المركزة فى مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، نجحوا فى دعم سائحة أمريكية تدعى "إليزابيث" وذلك بعد دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى، وإقامتها بقسم العناية المركزة حتى تعافيها وخروجها بصحة جيدة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم الخدمات العلاجية السائحين ضمن مبادرة "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية، حيث حضرت السائحة "اليزابيث" أمريكية الجنسية، وكانت تعاني من اضطراب بدرجة الوعي واشتباه حدوث تشنجات حركية، واستقبلها فريق الطوارئ بمستشفى طيبة التخصصي لدعمها وعلاجها فى الحال.

وأوضح مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أشعة مقطعية على المخ والصدر، وأشعة تليفزيونية على البطن، وموجات صوتية على القلب، وأشعة رنين مغناطيسي على المخ، حيث تلقت العلاج اللازم بالطوارئ وتم نقلها إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج حيث مكثت لمدة يومين.