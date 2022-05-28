اليوم السابع
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الداخلية تضبط عنصرا إجراميا هاربا من المؤبد

السبت، 28 مايو 2022 11:10 ص
الداخلية تضبط عنصرا إجراميا هاربا من المؤبد قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى محكوم عليه هارب بأسيوط فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط باختباء عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى عدد من القضايا.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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