الجيش اليمني يعلن رصد 156 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية

أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، رصد ارتكاب جماعة الحوثية 156 خرقا للهدنة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم السبت - أن الخروقات توزعت على 64 خرقا في جبهات محور تعز، و30 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، و26 خرقا غرب حجة، و16 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقا في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات في محور الضالع، وخرق واحد في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تصدت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاولت خلالها عناصر الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية بعصيفرة، مشيرا إلى إحباط محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة حرض غرب حجة.. واستمرار الحوثة في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة.