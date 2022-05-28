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ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 28 مايو 2022 12:10 م
ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
 
- السبت 28 مايو:
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- الأحد 29 مايو: 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الإثنين 30 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 31 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 1 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الخميس 2 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

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