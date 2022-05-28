اعرف نسبة النجاح بمادة الدراسات بإعدادية المنوفية بعد شكاوى الطلاب من الأسئلة

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن ارتفاع نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية، والتى كان قد اشتكى عدد من الطلاب من أحد الأسئلة بها.

وأكدت "قرنى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح بالدراسات الاجتماعية بلغت 90%، مضيفة أنه تم تلافى المشكلة التى اشتكى منها الطلاب وتم توزيع درجات السؤال على الامتحان.

كانت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد أصدرت قرارا للمختصين بإعداد تقرير حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد تكرار شكوى الطلاب من صعوبة بعض أجزاء الامتحان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى البحث والتقصى حول شكاوى الطلاب للوقوف على تفاصيلها كاملة، مؤكدة أنها قامت بما يراعى مصلحة الطلاب وذلك بعد الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بالامتحان من قبل المختصين.