اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 12:38 م
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وكيل تعليم المنوفية يشهد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على برامج التغذية

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:19 م
وكيل تعليم المنوفية يشهد اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على برامج التغذية جانب من المتابعة
المنوفية - محمد فتحى

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شهد اليوم هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية لهر مايو 2022.

حضر الاجتماع  سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور ناصر محمد شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية والدكتور عادل فهمي موجه عام التغذية المدرسية ، إسماعيل إبراهيم موجه أول التغذية المدرسية بالمديرية .

وتناول جدول أعمال الاجتماع تقديم استعراض أوجه الدعم الذي أدى لجودة تقديم الوجبات خلال الفترة الماضية ومناقشة العقبات والسلبيات ووضع حلول فورية لرفع كفاءة التنفيذ كما تم  استعراض الفئات المستفيدة من التغذية المدرسية خلال فترة امتحانات الدور الأول لطلاب القسم الداخلي للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين.


محافظة المنوفية

تعليم المنوفية

وكيل تعليم المنوفية


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