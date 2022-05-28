اعترافات متهمين بالسطو على مخزن في المقطم: سرقناه بأسلوب كسر الباب

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة أحد المخازن، بدائرة قسم المقطم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وفروا هاربين، وقاموا بيبع المسروقات لدى عميلهما سئ النية صاحب محل بمنطقة حدائق القبة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة القسم يفيد اكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه وسرقة 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إستخدام مرتكبى الواقعة لسيارة مؤجرة لأحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه وبحوزتهما 10 كراتين من المستولى عليهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النيــــة صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليـــه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.