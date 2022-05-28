استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي الليلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق مناخ آمن للجميع.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في الاستاد قبل ساعات من إنطلاق المباراة المثيرة، التي يسعى من خلالها الدراويش لاستعادة الانتصارات فى ظل هدفه الحالي بتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، التى نجحت فى حصد 7 نقاط من إجمالي 9 بالفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا إضافة للتعادل مع البنك الأهلي.

فيما تخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى على ملعب المقاولون العرب، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة فى آخر ظهور بينما خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري.