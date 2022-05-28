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ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية

السبت، 28 مايو 2022 11:24 ص
ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية أوراق مزورة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية.
 
كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 13 إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية " خالية من البيانات، و 6 كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات وفلاشة بمساحة 32 جيجا وهاتف محمول وأكلاشيه أسود اللون، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لإصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

تزوير

جرائم التزوير

حوادث

ابن القنصل


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