اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 11:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص فى طنطا

السبت، 28 مايو 2022 10:39 م
إصابة 5 إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص فى طنطا إصابة 5 إثر سقوط أسانسير
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص بإصابات طفيفة إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى.
 
 
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزي.
 
 
انتقلت سيارتا إسعاف وقوات الدفاع المدنى، وتبين سقوط الأسانسير بشكل مفاجئ وبداخله 5 أشخاص، وأسفر الحادث عن إصابتهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
0c70a374-a309-48cd-8f29-90af9fb27b95
 

2a26af9f-cbcd-488c-8688-8ea4ca043e6f
 

4fa09d28-6f9a-455e-89b2-b35a23d82ab1
 

 


محافظة الغربية

طنطا

سقوط اسانسير مستشفى خاص بطنطا

مدير امن الغربية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة