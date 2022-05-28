إصابة 5 إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيب 5 أشخاص بإصابات طفيفة إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزي.

انتقلت سيارتا إسعاف وقوات الدفاع المدنى، وتبين سقوط الأسانسير بشكل مفاجئ وبداخله 5 أشخاص، وأسفر الحادث عن إصابتهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.