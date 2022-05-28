أوكرانيا: مقتل 63 جنديا روسيا وتدمير وحدات عسكرية خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 63 جنديًا روسيًا وتدمير عدد من الوحدات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن القيادة العملياتية الجنوبية للجيش الأوكراني، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الرسمية، اليوم السبت: أن مروحيات روسية من طراز" ميج-8" شنت خمس ضربات على مواقع أوكرانية، لكن الجيش الأوكراني أحبط ثلاث ضربات منها، أنه خلال نشاط جوي فوق منطقتي ميكولايف وخيرسون، تم إسقاط صاروخين من طراز جو - جو للقوات الروسية تم إطلاقهما بواسطة طائرة من طراز Su-35 قبل أن يتم إسقاطها بواسطة طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز ميج-29".

وتابع البيان: "أنه نتيجة لذلك، فقدت روسيا 63 جنديا و19 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك ثلاث دبابات قتال رئيسية حديثة من طراز T-72، وخمس مركبات مدرعة أخرى، وشاحنتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة وطائرة حربية وست طائرات هليكوبتر".

وأشار إلى أن 29 ألفا و750 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى اليوم على يد القوات المسلحة الأوكرانية.

من جهة أخرى، أكد مكتب المدعى العام الأوكراني، اليوم، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 682 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرمكتب المدعى العام، في بيان وفقا لوكالة أنباء (يوكرن فورم) أنه بحلول صباح اليوم 28 مايو 2022، تضرر 682 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية، وعلى وجه الخصوص، قتل 242 طفلا وأصيب 440 آخرين".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (153 طفلا).

وأوضح" أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1888 مؤسسة تعليمية، 180 منها دمرت بالكامل".