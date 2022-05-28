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أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، اليوم السبت، وصول نسخة مطورة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز إم 109 إلى البلاد.

وقال ريزنيكوف عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إنني"يسعدني الإعلان تجديد تمويل أسطولنا المدفعي عيار 155 ملم حيث تلقينا نسخة مطورة من مدافع هاوتزر من طراز إم 109 ذات المعدات عالية الجودة"، موضحا أن تسليمها لأوكرانيا جاء في أعقاب التعاون المكثف بين العديد من البلدان.



وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن المدافعين الأوكرانيين يستخدمون 3 أنواع من المدفعية عيار 155 ملم على خط المواجهة وهي إم 777 و إف إتش 70، مؤكدا أن الدفاع الساحلي لأوكرانيا لن يتم تعزيزه فقط من خلال صواريخ هاربون المضادة للسفن بل سيتم نشر طواقم أوكرانية مدربة أيضا.



وأضاف المسؤول الأوكراني أن توفير هذه الصواريخ جاء نتيجة تعاون بين عدة دول ما سمح لأوكرانيا باستلام صواريخ هاربون من شركاء دنماركيين بمشاركة أصدقاء بريطانيين بالإضافة إلى استقبال أكثر من 100 طائرة بدون طيار أمريكية من مختلف الأنواع.

يذكرأن، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبد الله. وفق"عكاظ".

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.

وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد نعى بمزيد من الحزن والأسى، والد الملكة رانيا العبد الله، جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي للديوان الملكي، فإنه وبأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام.