أقوى فسفور وكالسيوم بـ20 جنيها فى موسم البساريا بأسواق الإسكندرية.. لايف

ويقول عبدالله محمد بائع متخصص فى البساريا والسردين طوال العام ، أنه فى شهر مايو ويونيو يزدهر صيد البساريا من منكقة المكس فى الإسكندرية ، وهى وجبه محببه لدى الكثرين وهناك من يسأل عنها خصيصا نظرا للطعم اللذيذ والقيمة الغذائية المرتفعة بها ، وهى يمكن أن تقلى فى الزيت أو طاجن فى الفرن بالخضروات من الفلفل والبصل والتوابل والثوم ، وتستخدم كوجبة خفيفة جانبية فى اشهر مطاعم الأسماك .

وحول أسعار البساريا والسردين اليوم قال إن هناك إنخفاض فى أسعارها حيث سجلت اليوم سعر كيلو البساريا 20 جنيه و كيلو سردين المكس ب 30 جنيه .

وقال إن هناك نوعين من البساريا ، بساريا المكس المنتشرة حاليا بالأسواق وهى طويلة وبساريا الميكاتو وهى تتميز بلونها الشفافو سعرها مرتفع جدا تصل الى200 جنيه للكيلو وتظهر بعد إنتهاء موسم البساريا الحالى .

ويقول عمرو محمد وشهرتة بونو، أنه يعمل فى بيع البساريا منذ عدة سنوات ، مشيرا إلى أن سردين المكس له لون مميز يمكن تميزه عن اى نوع سردين اخر ،فهو يتميز باللون الصفر بجاتب الظهر واللون الاخضر ، فى حين يتميز سردين المعدية باللون الأزرق والفضى .

وحول الجودة والطعم المميز لسردين المكس، قال إن منطقة المكس تعطى السردين طعم مميز، حيث التقاء مياه النيل بمياه البحر فى تلك المنطقة، ولذلك فهو مميز من حيث الطعم. وأضاف بونو أن موسم ظهور سردين المكس بالأسواق يبدأ فى شهر مايو من كل عام ويستمر حتى شهر أغسطس ثم يختفى من الأسواق حتى الموسم التالى.