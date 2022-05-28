أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بنهاية تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ 1045 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28 مايو 2022 تراجع 5 جنيهات، وذلك بنهاية تداولات الأسبوع الجاري، على خلفية هبوط في الطلب على الذهب بالسوق المحلي، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في الصاغة تراجع في سعر الذهب من 1050 إلى 1045 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 896 جنيها.

عيار 21 سجل 1045 جنيها.

عيار 24 سجل 1194 جنيها.

الجنيه الذهب 8360 جنيها.

مصادر في سوق الذهب أكدت عودة الاستقرار إلى أسعار المعدن النفيس وتسجيل التراجعات جاء نتيجة اتجاه ملاك الذهب نحو البيع مرة أخرى لجني الأرباح وهذا تسبب في زيادة المعروض من الذهب ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة على مدار الأسبوع الثاني والثلث من مايو الجاري.

وأشار إلى أن القاعدة المتعارف عليها في سوق الذهب أن السعر يعود إلى النقطة الأعلى مرة أخرى ولو بعد عدة أعوام لذلك من اشترى الذهب عند 1250 جنيها للجرام لا يقلق فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى لكن وفق بعض المعطيات منها استمرار الارتفاع في السعر العالمي للمعدن النفيس وكذلك في حالة حدوث طلب مرتفع على الذهب مرة أخرى.

وأشار إلى أن الذهب لا يمكن الحكم على مستقبله من حيث الصعود أو الهبوط في ظل الظروف الحالية، واستمرار الحركة في سعر العملة، لأن ارتفاع أو انخفاض العملات الأجنبية في مصر يؤدى إلى حدوث تحركات سعرية عنيفة في الذهب، وشهدنا قفزات كبيرة في الذهب بعد تخفيض الجنيه أمام الدولار منذ مارس.