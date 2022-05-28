أخبار الاقتصاد اليوم.. الاستثمارات الخضراء 30% ومتوقع وصولها 50% خلال عامين

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 28-5-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الدولة ضاعفت الاستثمارات الخضراء إلى 30% ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%.

التخطيط: الاستثمارات الخضراء 30% ومن المتوقع وصولها 50% خلال عامين

ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف Cop27، وذلك للعمل على التدقيق في قائمة المشروعات الخضراء المتاحة، وذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل، والممثل الشخصي لرئيس مؤتمر الأطراف CoP27 ورئيس الوفد التفاوضي المصري، وبحضور د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية، والنقل، البيئة، والتعاون الدولي، والإسكان، والبترول، والري ووزارة الكهرباء.

وأكد د.أحمد كمالي خلال الاجتماع أهمية مؤتمرالأمم المتحدة لاتفاقية المم المتحدة لتغير المناخ Cop27، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالموضوعات المتعلقة بالبيئة وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030، حيث تم تضمين البعد البيئي بالرؤية وكذا تضمينه والتركيز عليه ضمن التقارير الطوعية الثلاثة التي قدمتها مصر بالمنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، حيث شهدت اهتمامًا بالبعد البيئي في مصر من جانب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتابع كمالي أنه بالنظر إلى المشروعات الخضراء في الموازنة تم اكتشاف أن نسبة المشروعات الخضراء الموجودة في الموازنة العامة للدولة تمثل نسبة كبيرة حيث بلغت حوالي 15%، بنسبة تنوع كبير من مشروعات صرف صحي وكهرباء ونقل، متابعًا أنه نتيجه لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبعد البيئي تمت مضاعفة حجم تلك الاستثمارات الخضراء إلى 30% ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%.

3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال 2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعى المصرى يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، والذى تضمن تحقيق طفرة كبيرة فى مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الامر الذى انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء فى معدلات النمو، ونسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق أعلى معدل فى الصادرات السلعية فى تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27 % .

وقالت إن مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى والتى ستجعل من مصر مركزاً لتصنيع الجلود بدءاً من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.

تصريحات الوزيرة جاءت عقب مشاركتها فى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، والذى عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى ونظمه مكتب التمثيل التجارى بدبى .

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البترول" تؤكد كفاءة منظومة تداول المنتجات البترولية خلال الـ7 سنوات الماضية

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس، لخدمة المواطنين، فى ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق بها، وحضر الافتتاح عدد من قيادات قطاع البترول.

وأكد الوزير على أن المحطة الجديدة التى انضمت للخدمة بالمنطقة هى إحدى المحطات التى تقام على النموذج الجديد لمحطات التموين بالوقود والخدمة التى يتم تعميمها فى مصر ، مشيراً إلى أن محطات الوقود بمصر يتم العمل على تطويرها ضمن منظومة متكاملة لتصبح علامات مميزة على الطرق ودليلاً إرشادياً يخدم حركة المواطنين ويقدم لهم خدمات متكاملة ، والمحطة مرتبطة بنظام ATG ، حيث تظهر جميع أرصدتها بغرفة التحكم والمراقبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المشاط تعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس التنفيذى لصندوق الأرض التابعة لـ"أمازون"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابع لمؤسسة أمازون، والتقت أيضًا ليبسيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وتعزيز سبل التعاون في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابعة لمؤسسة أمازون، المملوكة للمليادير جيف بيزوس، الأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى في دعم الجهود التنموية عالميًا، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم جهود التحول الأحضر، وحشد التمويلات المبتكرة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لسد الفجوات التمويلية.

ويلتزم صندوق بيرزوس للأرض بتوجيه نحو 10 مليارات دولار ليتم توجيهها لجهود الحفاظ على الطبيعة ومكافحة التغيرات المناخية خلال العقد الحالي.

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٪ زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2021

أصدرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2021 ومن أهـم مؤشراتها مايلى:

أولا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى:

تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح:

• بلـغ إجمالــى قيمــة صــادرات مصر إلى تلك التجمعات 35.4 مليــار دولار عــام 2021 مقابـل 28.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 22.2٪.

• جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبـــة الأولــى حيـث بلغـت قيمتهـا 10.7 مليار دولار عــــام 2021 مقابــل 10.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيــادة قدرهــــا 6.1 ٪، يليهــا تجمـــع الأسكــوا حيـــث بلـغ إجمالـــى قيمـــة الصــادرات 8.4 مليـار دولار عـــام 2021 مقابـــل 8.1 مليـار دولار عام 2020 بنسبـة زيادة قدرها 3.5٪ .