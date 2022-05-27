5 علاجات منزلية فعالة للقضاء على الشعر الأبيض

كتبت - ميرفت رشاد

يعد الشيب المبكر في عالم اليوم أمرًا شائعًا للأسف مثل السعال والبرد، لا يمكنك إلقاء اللوم على جيناتك فقط، فهناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الشيب المبكر، أولًا وقبل كل شيء نظام غذائي غير متوازن ، إذا كان نظامك الغذائي يتكون من وجبات سريعة وأطباق مصنوعة من الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والسكريات ، فلا توجد طريقة للحصول على بشرة أو شعر صحيين، من الضروري اتباع نظام غذائي يحتوي على ب 12 والحديد وأوميجا 3، تحتاج إلى تضمين الكثير من السلطات الطازجة اللحوم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج والفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي اليومي من أجل بشرتك وشعرك، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

كيفية منع الشيب المبكر

إذا لم يكن لديك برنامج منتظم للعناية بالشعر، فتبني واحدًا على الفور، حان الوقت لتبدئي في الاهتمام بجمالك أكثر من الاحتفاظ به في المناسبات الخاصة، ستلاحظ النتائج فقط عندما تعتني بشعرك وبشرتك بانتظام وجدية.

بعض الوصفات لإعادة الحياة إلى شعرك :

أوراق الكاري:

خذ حفنة من أوراق الكاري وطحنها مع 2 ملعقة صغيرة مسحوق أملا و 2 ملعقة صغيرة من مسحوق البراهمي، ضعي هذا كقناع للشعر مع التأكد من تغطية الجذور، اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بشامبو عشبي خفيف.

النيلي والحناء:

النيلي ، أو نيل ، كما هو معروف أكثر شيوعًا ، هو لون طبيعي يستخدم منذ العصور القديمة لتلوين الشعر، يخلق لونًا أسود مزرقًا ويمكن مزجه بالحناء لتغطية المناطق الرمادية ، مما يجعل الشعر يكتسب لونًا أغمق.

زيت جوز الهند:

يمكن أن يساعد مزيج زيت جوز الهند وعصير الليمون معًا في تغميق الشعر، يؤدي الجمع بين هذين الأمرين إلى تفاعل كيميائي يجعل الشعر أغمق بشكل طبيعي على مدار فترة من الزمن.

الشاي الأسود:

الشاي الأسود هو عنصر فعال آخر يمكن أن يساعد في منع الشيب، خذي مشروب الشاي ، 200 مل تقريبًا ، واستخدميه كمنعم على شعرك بعد غسله بالشامبو، يمكنك أيضًا نقع أوراق الشاي الأسود لمدة ساعتين في ماء دافئ وطحنها إلى عجينة ناعمة، امزجي مع بعض عصير الليمون وضعيه كقناع للشعر لمدة 40 دقيقة قبل شطف الشعر.

الخلطة العشبية:

هذا المشروب العشبي ممتاز لإبطاء عملية الشيب ويمكنك صنعه بسهولة في المنزل، خذ 1 ملعقة صغيرة من مسحوق أملا و 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود و 1 ملعقة صغيرة من القهوة القوية و 1/2 قطعة واحدة من لحاء الجوز و 1 ملعقة صغيرة من النيلي و 1 ملعقة صغيرة من مسحوق البراهمي و 1 ملعقة صغيرة تريفالا، 2 لتر من الماء ويترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، اتركه يبرد ، ثم صفيه في زجاجة محكمة الغلق، ضعيه على الجذور لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو وسترين اختلافًا ملحوظًا في لون شعرك.