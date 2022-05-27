3570 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر غدًا

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدورالأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021 بكافة نوعياتها "الصناعى - الزراعى - التجاري - الفندقى"، التي من المقرر لها أن تنطلق غدا السبت.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 3570 طالبا وطالبة حسب التخصص بمعدل 2052 صناعي، و899 تجاري، 602 فندقي، و17 زراعي، فيما عدد اللجان بالمحافظة 19 لجنة بمركزي توزيع (الغردقة - الشلاتين )، كما يوجد مركز فرعي بمرسى علم.
من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية انتهت من تجهيزات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعدادا جيدا بما يليق بالمعلم، وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.
3570 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر غدًاالجمعة، 27 مايو 2022 04:06 م
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أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدورالأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021 بكافة نوعياتها "الصناعى - الزراعى - التجاري - الفندقى"، التي من المقرر لها أن تنطلق غدا السبت.
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