186 لجنة تستقبل 53064 طالبا بامتحانات الدبلومات الفنية فى القليوبية غدا

وفى هذا السياق، أشار المهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، إلى أن محافظة القليوبية تشهد انعقاد الامتحانات فى 186 لجنة أصليه وفرعية ما بين "صناعي - زراعي - تجاري – فندقي"، بإجمالي 53064 طالب وطالبة فى جميع تخصصات التعليم الفني.

وأوضح مدير التعليم الفني بالقليوبية، أنه تم توفير الاستراحات على مستوى المحافظة "رجال - سيدات"، لاستقبال المعلمين الوافدين من محافظات أخرى لأعمال الملاحظة داخل اللجان، مشبرا إلى أنه سوف تستخدم العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة مع الطلاب.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم التنبيه المشدد على رؤساء اللجان والعاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تصدر عنه مخالفة بهذا الشأن حرصا على الصالح العام وفى ضوء القانون المنظم لذلك.