وكيل "تعليم كفر الشيخ" يجتمع برؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا مع مديري الإدارات، ورؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية، ومديري إدارات الأمن بالإدارات، بحضور كل من محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، و ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وجمال عبد السلام، رئيس مركز الأسئلة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات له إنه وجه بالتواصل المستمر بين رؤساء المدن وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، موجهاً بحسن معاملة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه وجه بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وضوابط الامتحانات وعدم السماح بدخول المحمول، مشيدا بدور الأمن في امتحانات الشهادة الإعدادية، معبرا عن ثقته باستمرار أداء دورهم الأفضل في امتحانات الدبلومات الفنية.

كما تفقد وكيل التعليم كنترول الشهادة الإعدادية، لمتابعة الأعمال الجارية للمراجعة ورصد الدرجات، موجها بالتأني في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، مكلفاً عدد من أعضاء الكنترول بمراجعة أعمال الرصد، لتفادي الأخطاء.



استمرار العمل في كنترول الاعدادية



الحضور من رؤساء المدن ومديري الادارات التعليمية



تفقد كنترول الاعدادية



جانب من الاجتماع



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