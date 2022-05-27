وقال جوتو - في تصريح أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، إن حالات العدوى بجدرى القرود تم تأكيد ظهورها فى الدول الغربية بشكل رئيسي، لكن لم ترد أي تقارير عن حدوث وفيات جراء المرض في الدول الصناعية.

وأضاف جوتو "أنه في اليابان، تتطلب حالات جدري القرود الإبلاغ قانونيا إذا تم اكتشافها، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تتلق أي بلاغات".

وأشار إلى التقارير التي تفيد بأن لقاحات الجدري فعالة في منع عدوى جدري القرود، وقال إن اليابان واصلت تصنيع وتخزين لقاحات الجدري كتدبير مضاد.