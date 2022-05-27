جاء ذلك خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجديد الجنرال "بارك جيونغ-هوان" ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال "جونغ سانغ-هوا" ورئيس أركان القوات البحرية الأدميرال "لي جونغ-هو".

وأوضح لي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن تنصيب هؤلاء المسئولين العسكريين الجدد جاء في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونج يانج الأخيرة، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الأول الأربعاء، كما يتوقع قيامها بتجربة نووية قريبا.