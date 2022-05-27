هو فى برج إيفل بالزقازيق؟.. اعرف تفاصيل الحكاية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "هو في برج إيفل بالزقازيق.. اعرف تفاصيل الحكاية اللي جننت رواد التواصل الاجتماعي" ، الذي رصد فيه تفاصيل تداول رواد التواصل الاجتماعي بالشرقية صورة لمجسم يشبه برج إيفل .

انتقل اليوم السابع إلي منطقة الغشام، حيث وجد المجسم الذي جذب العديد من المواطنين بالأخص الشباب لاتخاذ الصور التذكارية .

وأوضح أحد المواطنين، أن الفكرة جاءت بتصنيع مجسم يشبه برج إيفل، والذي استغرق تصنيعه أكثر من 25 يوما، وهو من الحديد وارتفاعه 9 أمتار، وتم تركبيه علي ثلاثة أدوار للخروج بالشكل النهائي مشابه للبرج الأصلى.

وأضاف، أن البرج عمره عدة أشهر، إلا أنه ظهرت إحدى الصور علي موقع فيس بوك بالصدفة، بعنوان إيفل الزقازيق، والتي انتشرت بشكل سريع خلال ساعات الماضية، مؤكدا أن منصة "مجسم البرج" مرخصة منذ بداية التأسيس.