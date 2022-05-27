وذكر راديو (نيوزيلندا) اليوم أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1087 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 49 ألفا و229 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و86 ألفا و392 شخصا.