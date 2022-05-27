ولينجتون (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم الجمعة، تسجيل 6 آلاف و959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و136 ألفا و708 إصابات.

وذكر راديو (نيوزيلندا) اليوم أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1087 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 49 ألفا و229 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و86 ألفا و392 شخصا.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الحكومة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة وبأنها ستخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ونشرت رئيسة وزراء نيوزيلندا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لاختبار (كوفيد-19) الإيجابي الذي أجرته.

وجاءت إصابة أرديرن بعد أيام من إصابة شريكها كلارك جيفورد بالفيروس.

يشار إلى أن نيوزيلندا اتخذت إجراءات من الأكثر صرامة في العالم لمكافحة تفشي الجائحة في عام 2020، وسجلت 892 حالة وفاة بالفيروس، وهي من بين أدنى المعدلات في الدول المتطورة.