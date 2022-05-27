اليوم السابع
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مصرع فتاة غرقا فى ترعة الإبراهيمية والعثور على جثة بأحد مزلقانات المنيا

الجمعة، 27 مايو 2022 03:23 م
مصرع فتاة غرقا فى ترعة الإبراهيمية والعثور على جثة بأحد مزلقانات المنيا مديرية أمن المنيا -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت فتاة مصرعها غرقا فى مياه ترعة الإبراهيمية، بالقرب من مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة فى مرحلة التعليم الأساسى، غارقة فى مياه ترعة الإبراهيمية أمام مركز بنى مزار، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجار عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

كما لقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من قسم شرطة المنيا يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مزلقان كفر المنصورة، عليها إصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتبين أنه لقى مصرعه بعد أن صدمه قطارا أثناء مروره بالمزلقان، وتم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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