اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 10:37 م
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مصرع طفل صدمته سيارة فى منطقة التجمع

الجمعة، 27 مايو 2022 10:23 م
مصرع طفل صدمته سيارة فى منطقة التجمع سيارة إسعاف، أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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لقي طفل مصرعه كان يستقل سكوتر صدمته سيارة تقودها سيدة، أمام إحدى النوادي الرياضية بمنطقة التجمع، وتم التحفظ على المتهمة فى الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي بوجود حادث تصادم أمام أحد الأندية الرياضية بمنطقة التجمع ، وعلي الفور انتقل رجال الأمن الى المكان، وتبين من خلال الفحص وفاة "م.و"14 سنة، وكان يقود سكوتر وصدمته سيارة مرسيدس تقودها سيدة، وتوفى متأثراً بإصابته.
 
وتم التحفظ على قائدة السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

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