مستشفيات جامعة الزقازيق تجرى جراحة دقيقة لـ"المرئ" دون فتح القفص الصدرى.. صور

‬قال الدكتور عماد صلاح، أستاذ الجراحة ورئيس وحدة جراحة الحوادث وطب الطوارئ في مستشفيات جامعة الزقازيق، إن جامعة الزقازيق نجحت في إجراء جراحة لمريض من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كان قد تعرض لحادث تصادم وتم تحويله من مستشفى ميت غمر العام إلى مستشفى جامعة الزقازيق، وتبين إصابته بقطع في مدخل المريء مع المعدة.



وأشار رئيس وحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق، إلى أن حالة والجراحة التي أُجريت للمريض تعتبر رابع حالة على مستوى العالم في مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحالة الأولى كانت عام 1998، وحينها توفى المريض نتيجة لفشل في توصيل المريء بالمعدة وحدوث التهاب بريتوني صدري، والحالة الثانية كانت في تركيا وشهدت كذلك فشلا في توصيل المريء بالمعدة ودخول المريض في مضاعفات وبعد 6 شهور تم دخول المريض للعمليات مرة أخرى وتم استئصال المريء وتوصيل الجزء المتبقي من المريء بالمعدة في منطقة الرقبة، والحالة الثالثة تم علاج المريض تحفظيًا لمدة 3 شهور حتى تحسنت الحالة العامة وتم إجراء استئصال جزء من المريء وتوصيل المعدة بالمريء داخل التجويف الصدري من خلال فتح القفص الصدري، إلا أن مريض جامعة الزقازيق تم توصيل المريء بالمعدة مرة أخرى بواسطة الدباسات الجراحية داخل تجويف البطن دون اللجوء لفتح القفص الصدري، وكذلك الحفاظ على المريء كاملًا، وخرج المريض من المستشفى بعد 3 أسابيع من إجراء الجراحة، وذلك بعد إجراء أشعة بالصبغة للتأكد من سلامة التوصيل، وتأقلم المريض مع الأكل الطبيعى.

وأوضح، أنه قد تم نشر بحث عن إجراء عملية جراحية تم أجراؤها لمريض فى وحدة جراحة الحوادث بجامعة الزقازيق بواسطة الدكتور عماد صلاح، رئيس وحدة جراحة الحوادث، وذلك لمريض تم تحويله من مستشفى ميت غمر كان قد أصيب بقطع في التقاء المريء بالمعدة إثر حادث طريق، ووُجد انجذاب المريء داخل التجويف الصدري بمسافة 15 سنتيمتر. وأوضح رئيس وحدة جراحة الحوادث وطب الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، خلال فعاليات المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، الذي أُقيم بالتعاون مع جمعية الجراحين المصريين، تحت عنوان التحديات التي تواجه الجراحين في جراحات الحوادث وحلولها، أنه قد تم إجراء الجراحة للمريض وتم الحفاظ على المريء وتم سحبه من القفص الصدرى بدون فتح القفص الصدري، وتم توصيله بالمعدة مباشرة بواسطة الدباسات الجراحية، فيما تعافى المريض تمامًا وأقيم المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق، بالتعاون مع جمعية الجراحين المصريين، تحت عنوان التحديات التي تواجه الجراحين في جراحات الحوادث وحلولها، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الطلاب، والدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور عبدالسلام عيد، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، والدكتور خالد صفوت، أستاذ الجراحة ونقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، والدكتورة أمل عطا، وكيلة الكلية لشؤون البيئة.

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المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (1)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (2)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (3)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (4)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (5)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (6)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (7)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (8)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (9)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (10)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (11)



المؤتمر الثالث لوحدة جراحة الحوادث وطب الطواريء بمستشفيات جامعة الزقازيق (12)