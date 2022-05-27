وأضاف باتروشيف -خلال الجولة الرابعة من المشاورات متعددة الأطراف بشأن أفغانستان، فى العاصمة الطاجيكية، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أنه "حتى بعد الهروب المخزي من أفغانستان، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما ممارسة تأثير مدمر على تطور الوضع في هذا البلد".

وأكد أن مكافحة الإرهاب على الأراضى الأفغانية أمر مستحيل دون القضاء على قاعدة موارده، لافتا إلى أن الغرب يحظر الأصول الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني، بدلا من تخصيصها لاحتياجات أفغانستان الإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابع باتروشيف، قائلا: "الأمم المتحدة يجب أن تكون المنسق الرئيسى للخطوات التى تتخذها الدول المختلفة لإعادة إعمار أفغانستان، فمن المهم المساعدة في توطيد الجهود الدولية ذات الصلة، تحت رعاية الأمم المتحدة في المقام الأول... ونحن ننطلق من حقيقة أن المنظمة يجب أن تكون المنسق الرئيسي".